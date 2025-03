Davi assume imaturidade após BBB, mas sente que Globo o deixou na mão

Campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito assumiu alguns erros que cometeu e imaturidade após sua saída do reality show, mas disse sentir que a Rede Globo o deixou na mão em certos momentos, declarou em participação no Camarote do Chico Barney do Canal UOL.

O que atrapalhou o meu pós-BBB foi mais a minha imaturidade no lado de fama. Mas no pós eu precisava de uma estrutura maior, com uma estrutura de assessoria que entendesse do assunto para falar: ó cara, você não deve se comportar assim, você deve ir para cá.

Davi Brito

O ex-BBB explicou que recebeu assessoria da Globo por seis meses, mas destacou que sentia a necessidade de um suporte mais próximo quando passou a morar em Salvador.