Christina Rocha diz que Eliana teve mais privilégios que ela ao sair do SBT

Christina Rocha, 67, afirmou que a apresentadora Eliana, 52, recebeu mais privilégios ao sair do SBT na mesma época que ela.

O que aconteceu

Demitida no começo de maio de 2024, Christina desabafou ao podcast Papagaio Falante: "Calhou de [a minha saída] ser bem na época em que a Eliana estava indo para a Globo, e eu percebi a diferença de tratamento".

A apresentadora se recusou a continuar no programa Tá na Hora, o que fez com que a emissora optasse pelo encerramento de seu contrato. "Ainda teve programa especial para a Eliana, e ela dando tchau para o SBT. Eu, com tantos anos de carreira, só porque me neguei a fazer uma coisa, não tive nada", afirmou.