Camila errava bordão de Lolla, revela autor: 'Tinha que ser abrasileirado'

Raphael Montes, o autor de "Beleza Fatal", contou em entrevista ao Splash Show bastidores da novela original Max. Entre eles, como foi a criação dos bordões ditos por Camila Pitanga, a personagem de Lola.

Segundo o escritor, Camila foi a primeira do elenco a ser escalada. Na época em que eles estavam ensaiando as falas, ela dizia a frase "my love" (meu amor, em tradução livre) de uma maneira formal, com um inglês perfeito.