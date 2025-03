Broncas, gafes: 8 vezes em que produção apareceu mais que brothers do BBB

No 4º Sincerão, os participantes também contaram com um "empurrãozinho" de Tadeu. Na vez de Aline jogar, a policial se enrolou e demorou a escolher. O apresentador a pressionou: "Não é difícil, Aline."

Tadeu também a interrompeu quando ela escolheu João Pedro como pessoa que sairia com rejeição, mas justificou que não era "bem isso". "Desculpa, Aline, se você não acha, você vai fazer outra escolha. Você precisa escolher a pessoa que você acha que vai sair com maior rejeição.".

Ainda na mesma dinâmica, o apresentador interveio mais uma vez quando, em certo momento, os participantes começaram a sorrir. "Vamos continuar levando a sério a dinâmica. Não tem nada de engraçado acontecendo aqui.", disse ele. Tadeu também reforçou a seriedade do Sincerão: "Vocês não sabem a importância que faz uma noite como essa. Ela faz com que quem sairia com rejeição não sair; quem não seria lembrado, seja lembrado; quem não seria votado, [será votado e] sairá com muita votação".

Ih, vazou!

Imagem: Reprodução/Globoplay

Um deslize da produção resultou no vazamento de um áudio durante a transmissão ao vivo. O comentário, feito nos bastidores, ironizava a dificuldade de Daniele Hypolito em completar um desafio envolvendo um quebra-cabeça no Quarto Barrados no Baile. "Pode apagar a luz, porque ela não vai conseguir montar esse bagulho aí. Pode apagar a luz e botar ela pra dormir, porque ela não vai conseguir montar [risos]", dizia o áudio.