Brasileiro com 'mão do diabo' diz como tatuou o pênis: 'Estiquei a pele'

Marcelo BBoy fez diversas modificações em seu corpo, inclusive alteração drástica em uma das mãos que o fez ficar conhecido como "mão do diabo". Ele destacou que a abertura de sua mão foi notícia até mesmo no New York Times, o maior jornal do mundo, pelo ineditismo da transformação.

Desde que iniciou o processo de mudança corporal, já foram mais de 1.500 tatuagens, piercings e implantes. O custo dessas mudanças é alto: segundo o próprio Marcelo, ele já investiu no mínimo R$ 190 mil.

Marcelo costuma mostrar suas transformações nas redes sociais. No Instagram, BBoy soma mais de 1,2 milhão de seguidores.