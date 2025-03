'Better Man' expõe vícios e crises de Robbie Williams sem suavizar

Após ser aclamado por "Pacarrete" (2019), Allan Deberton lança seu primeiro "musical tropical": "O Melhor Amigo", que chega aos cinemas hoje.

O filme retrata uma paixão platônica e oculta de um jovem por seu amigo durante as férias de verão. É derivado de um curta-metragem de mesmo nome —que foi, inclusive, um dos primeiros trabalhos de Jesuíta Barbosa no audiovisual.

Flavia Guerra elogia a escolha dos hits clássicos para o longa e o movimento de explorar novos gêneros no Brasil.

É um filme leve. Uma sessão da tarde um pouquinho mais apimentada. É gostoso; percorre aquela obsessão por um primeiro amor mal resolvido. Um rito de passagem para a vida adulta definitiva. Flavia Guerra

O filme ainda conta com uma participação especial de Gretchen e uma fotografia que retrata Canoa Quebrada, no Ceará, com "leveza". "Estou muito feliz e empolgado", diz o diretor do filme, Allan Deberton, em entrevista. "É uma aventura, é divertido, tem muita música, muita Gretchen e muito gay. É um filme para falar de amor, canções de amor, desilusões, paixões platônicas? Um pouco de tudo o que a gente já viveu em nossa vida —e por vezes continua vivendo."

Por causa da sensibilidade do diretor, Vitor Búrigo diz que o longa consegue gerar uma identificação fácil com o público. "Allan é muito afetuoso em seus trabalhos; tem um trabalho carinhoso e é um cara muito sentimental. Ele consegue levar essa história de amor com maestria.