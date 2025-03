Aos 42 anos, Lucas Lima exibe nova tatuagem: 'Não tem idade melhor'

Lucas Lima, 42, fez uma nova tatuagem no braço direito e exibiu o resultado do procedimento nas redes sociais.

O que aconteceu

O cantor explicou por que decidiu se submeter outra vez buscar uma ilustração para o corpo. "Estava há anos pensando nessa tatuagem. Ela é muito mais 'extrema' do que as que eu tenho e eu sabia que precisava de um processo de amadurecimento e investigação maior. 'Mas o que ela significa?' Ao mesmo tempo nada e tanta coisa...", principiou ele, na legenda da galeria de fotos que publicou no Instagram.

Segundo Lucas, o processo demandou três dias para ser concluído e foi bastante doloroso. "Uma dor que me levou pra um monte de lugar mentalmente que eu nem sabia que eu tinha, o que na real é uma das piras de uma tatuagem dessas. Mas teve pausa pra fazer um cafezinho e o carinho de amigas muito queridas do meu coração, que me deram uma força gigante."