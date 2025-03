Amigos? Aline e João Gabriel conversam sobre seus embates: 'Prefiro'

Ela também disse que prefere ter um embate "só no jogo" do que competir com alguém que "fugiu dos embates". "Para mim, prefiro ter um embate com você e a gente sair ali e falar: 'foi jogo, mas a recordação que tenho de você é a melhor possível', do que estar disputando com uma pessoa que correu o tempo inteiro dos embates e chegou na final."

Eles seguiram conversando após o fim da festa, e João Gabriel revelou que ninguém do Fantástico votou na sister. No entanto, confirmou que deu um emoji de "mentirosa" após ela dizer que João chamou Gracyanne de "planta".

Aline ainda disse que quer conversar com os dois irmãos na manhã seguinte, junto a Vinícius, e que consegue refletir sobre seus erros. Os dois se abraçaram durante a conversa.

