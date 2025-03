Aline e Vinícius declaram alvo em brother: 'Tenho que ser coerente'

Aline: "Eu e Vini não temos motivo para votar em mais ninguém agora que não seja Maike. Não é uma pessoa que eu queria insistir no voto agora, porque realmente tem pessoas que estão muito confortáveis, que não foram para o Paredão. (...) Só que, diante da situação de Vini, eu não tenho outra alternativa. Meu voto é nele. Meu e Vinícius".

Vinícius: "Acho ele massa, gente boa, mas voto nele agora para sair".

Aline: "Tenho que ser coerente com o que está acontecendo neste momento".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas