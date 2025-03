'Doctor Who': veja por onde começar a assistir a série após 60 anos no ar

A melhor porta de entrada

Para muitos, a melhor forma de viajar com o Doutor —um dos protagonistas mais simpáticos da TV— é começando pela era moderna da série, que começou em 2005. Apelidada pelos fãs como "New Who", ela é uma das melhores portas de entrada para quem quer se aventurar pelo tempo e espaço —as temporadas até voltam a ser contadas como 1º, 2º e 3º a partir de 2005.

Com Christopher Eccleston como o 9º Doutor, o personagem voltou de um hiato de 16 anos fora das telinhas para viajar mais uma vez em sua Tardis —nave espacial um tanto peculiar. O ator ficou apenas uma temporada na pele do personagem, mas foi o suficiente para reviver a série e trazer uma roupagem atual para a história.

1ª temporada de "Doctor Who" foi estrelada por Christopher Eccleston e Billie Piper Imagem: BBC/Divulgação

Logo em seguida, o astro David Tennant assumiu o comando da produção, se tornando o 10º Doutor e um dos mais amados entre os fãs. Foi graças a ele que a série voltou a ganhar popularidade entre os amantes de ficção científica, trazendo uma nova geração de fãs e, também, episódios marcantes, como "Blink" (episódio 10 da 3ª temporada), "School Reunion" e "The Girl in the Fireplace" (episódio 3 e 4 da 2ª temporada).

Astros como Matt Smith, Peter Capaldi e Jodie Whittaker se tornaram as novas versões do Doutor nos anos seguintes. Cada protagonista se mantém no personagem em torno de três temporadas, podendo ou não retornar em especiais da série, e cada um oferecendo camadas e características próprias para um personagem cheio de personalidade.