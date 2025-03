Volta por Cima hoje (12): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (12) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Silvia revela para Jão o real motivo de querer terminar com ele. Ruth conta sua história para Marco. Tati se revolta com Violeta por ter se recusado a deixar Osmar devolver o dinheiro para sua família. Sidney convida Jayme para ser padrinho do seu casamento com Cida. Marco enfrenta Gerson. Miranda passa para Nando o contato de um médico e ele fica pensativo. Yuki e Bernardo consolam Silvia. Marco implica com Gigi por não perdoar Belisa. Jin decide retomar a carreira de cantor no Brasil. Osmar pensa na separação de Madalena e Jão. Silvia revela a Madalena que terminou com Jão.