Vitória aponta falsidade de Gracy e diz que sabe algo grave sobre sister

Em conversa com Aline e Guilherme, a atriz relembrou de algumas conversas que teve com Diego, afirmando que o brother deveria se preparar para este momento. "Eu falei 'em algum momento, você vai ter que votar na Gra pra defender quem é aliado seu'", disse, recordando ainda que o ginasta tentou mudar de assunto.

Vitória também comentou sobre a forma que o atleta coloca Gracyanne em um pedestal, mesmo sabendo que ela fala coisas sobre ele. "Ele me falou que o Fifi ter me mostrado aquilo da Thamiris e da Camilla não foi em vão, e eu falei 'tá, mas você tem que pensar isso sobre a Gra' e ele 'eu sei que a Gra é muito a razão de eu estar aqui no jogo hoje' e eu falei 'tudo bem, eu tava lá'".

Depois de conviver mais de um mês e meio no mesmo quarto que a musa fitness, Vitória afirmou que sabe de algo grave que a sister falou sobre Diego, mas que se segurou pelo bem do ginasta. "Tem uma parada que eu ouvi que sempre fico pensando em como me comportar em relação a coisas que já ouvi e até que ponto trazer essa informação pra pessoa é benéfica ou não, sabe? Até o momento, eu falei o que achava que deveria falar, sabe?".

Aline concordou com a sister, e ambas concluíram de quem não era o melhor momento para revelar coisas para Diego Hypolito. "Nós vimos [Gracyanne falando de Diego], eu também vi porque eu presenciei, só que não vou ficar falando coisas para tentar convencer ninguém", disse a baiana.

