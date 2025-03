Thamiris revela torcida e diz que foi mal-interpretada: 'Me embananei'

Thamiris, a eliminada de ontem do BBB 25 (Globo), revelou por quem está torcendo e se explicou sobre alguns episódios no Mais Você de hoje.

O que aconteceu

Em conversa com Ana Maria Braga, Thamiris avaliou sua última semana de jogo. Segundo ela, durante o último Monstro, ela já estava "exausta". "[A saída de Vitória do Quarto] Isso me deixou Muito triste. Camilla sai da casa, fico me sentido só, Tive um a semana muito sugada, tava com o emociona 0%", disse. "Se eu pudesse voltar, existem pontos que eu mudaria com certeza".