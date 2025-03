Rosana tenta descobrir namorado secreto de Rique em 'Volta por Cima'

No capítulo de quinta-feira (13), da novela "Volta por Cima" (Globo), Madalena fica tocada com a revelação de Silvia. Tati percebe que Osmar esconde algo.

Rosana tenta descobrir com quem Rique está se relacionando. Osmar pergunta quando Cacá contará para Jão que ele não é o pai do filho que ela espera.

Alberto encontra Doralice e Madalena. Violeta proíbe Osmar de contar para Jão sobre a paternidade do filho de Cacá. Sebastian posta fotos dele com Yuki, e Jô se preocupa com o irmão.