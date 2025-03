Robbie Williams encara traumas: 'Me envergonho de todas as coisas erradas'

"Better Man - A História de Robbie Williams" chega aos cinemas amanhã e retrata a história de vida do cantor britânico. O longa, dirigido por Michael Gracey ("O Rei do Show"), 49, vai na contramão das cinebiografias que se propõem a "limpar" a imagem dos artistas retratados. Ao contrário: a produção expõe, em detalhes, as falhas e defeitos do sex simbol de 51 anos. Tudo isso, com Williams sendo retratado como um macaco.

Eu me envergonho de todas as coisas erradas. Robbie Williams, em entrevista a Splash

No longa, são mostrados detalhes infames do cantor, como seu vício em drogas, álcool e sexo, assim como a maneira irresponsável que lidou com os então colegas de boy band, o Take That, grupo do qual fez parte de 1990 até 1995, quando foi expulso em decorrência de seu comportamento problemático. Esses momentos, inclusive, são contados pelo próprio artista, que serve de narrador para a história. A Splash, Williams diz ter lidado com facilidade ao reviver todas essas questões.