Evento da ABL com Fernanda Montenegro vira confusão no Rio de Janeiro

Um recital gratuito com Fernanda Montenegro na Academia Brasileira de Letras causou confusão no Rio de Janeiro na tarde de ontem.

O que aconteceu

Mesmo com ingressos em mãos, parte do público não conseguiu entrar no local. Segundo relatos nas redes sociais, os convidados da ABL tiveram prioridade: "Fui uma das primeiras pessoas na fila. Havia cerca de 80 (no máximo) na minha frente. Considerando que a capacidade do teatro é para mais de 330 pessoas (consta do site), deveríamos ter ocupado as primeiras fileiras. Contudo, ao ingressar no auditório, mais da metade já estava ocupada!!!! Não eram pessoas da fila. Desorganização total", queixa-se uma espectadora no Instagram.

Com o teatro lotado, quem não conseguiu entrar assistiu à apresentação por uma televisão do lado de fora. Outra usuária do Instagram reclamou: "Quando questionamos a equipe da ABL sobre isso, nos trataram como lixo. Fomos, carinhosamente, convidados a nos retirar. Uma das funcionárias inclusive disse 'se vocês não quiserem desse forma, então não voltem a nenhum evento da ABL'. É essa a postura da instituição? A população não pode participar desse espaço da nossa cultura nacional?"