Rachel Sheherazade surpreende ao postar foto de biquíni: 'Tá calor aí?'

Rachel Sheherazade, 51, compartilhou em suas redes sociais uma foto em que posa dentro de um biquíni preto.

O que aconteceu

A apresentadora surpreendeu os seguidores ao exibir o abdômen completamente definido. "Tá calor aí?", perguntou ela, bem-humorada, na legenda da publicação, que já soma mais de 7 mil likes no Instagram.

Os seguidores de Rachel se rasgaram em elogios ao corpo da jornalista. "Pra que isso diva? Uma humilhação em rede nacional só com uma foto! As inimigas choram!", divertiu-se uma internauta. "Shape de milhões", parabenizou outra. "Deixa qualquer uma no chinelo", enalteceu ainda um terceiro.