Campeão de fisiculturismo: quem é João Pancera, novo namorado de Melody

Melody, 18, está namorando o fisiculturista João Pancera. A cantora surpreendeu os fãs, na terça-feira (11), ao compartilhar o primeiro clique com o rapaz.

Quem é João

Ele tem 19 anos e vem ganhando visibilidade nas redes sociais. O jovem acumula pouco mais de 42 mil seguidores no Instagram.

Pancera é campeão de fisiculturismo nas categorias Classic Physique sub 19, Body Shape e Men's sub 19. "Minha estreia no fisiculturismo foi inesquecível", celebrou o rapaz, recentemente, no Instagram.