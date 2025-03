Filho abre jogo sobre saúde de Preta Gil: 'Um dia de cada vez'

Fran Gil, 30, comentou sobre a saúde da mãe, Preta Gil, 50.

O que aconteceu

O cantor destacou sobre a saúde da mãe. "Foram diversos processos. Cada etapa é uma etapa, né? A gente vai vivendo de acordo com as outras etapas. Quando ela foi para casa [após ficar 55 dias internada devido a uma cirurgia], deu uma tranquilidade. É por isso que ela foi para Salvador, e que curti o Carnaval com ela", disse em entrevista à Quem.

Ele reforçou o apoio que Preta Gil dá a sua carreira. "Ela me incentiva a estar na estrada e a fazer meus trabalhos. Ela me apoia muito. Estava com ela em Salvador e foi muito bom. Estamos em um momento mais calmo. Daqui a pouco, retoma mais uma fase [do tratamento] e vou estar com ela de novo. Um dia de cada vez."