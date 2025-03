Modelo brasileira: quem é a namorada do ator Vincent Cassel

No Instagram, Narah também mostra seus trabalhos como modelo. Ela costuma dividir suas fotos e vídeos de campanhas, além de publicar imagens de passeios, como a ida ao samba na Pedra do Sal, no Rio de Janeiro, e momentos com amigos e família.

Parte do conteúdo de Narah é dedicado a uma de suas aparentes paixões: viajar. Entre os lugares já visitados por Narah, estão: Rio de Janeiro, Salvador, Los Angeles (EUA), Bali (Indonésia), Melbourne (Austrália), Mallorca e Barcelona (Espanha), Ilhas Sifnos (Grécia), entre outras cidades.

Narah e Cassel

A modelo engatou um romance com Vincent Cassel, tendo feito a primeira aparição pública com o namorado em setembro de 2023. Em seu perfil no Instagram, no qual Narah conta com mais de 113 mil seguidores, a brasileira compartilha diversas fotos com o francês.

A brasileira já acompanhou o namorado em grandes eventos do cinema. Em 2024, Narah passou pelo tapete vermelho do Festival de Cannes, na França, ao lado de Cassel, para promover o longa Pathernope —que estreia no Brasil no próximo dia 20. Vestindo Prada, Narah afirmou que a experiência "foi muito divertida".