'Meu coração tem dono': quem é o novo namorado de Letícia Spiller

Letícia Spiller e o namorado, Franclim Mendes da Silva Imagem: Reprodução/Instagram

Franclim Mendes da Silva é português. Na pré-estreia, ele contou que essa é sua primeira vez no Brasil, e que não tem previsão de retorno à Europa. Além da Marquês de Sapucaí, ele também curtiu o bloco Cacique de Ramos no Rio.

Apesar de nunca ter vindo ao Brasil antes, ele não está estranhando o clima. Isso porque Franclim já morou em outros países de clima tropical, como o México.

Na pré-estreia, ele se derreteu por Letícia. "Ela é o pacote completo: ainda mais linda por dentro que por fora", disse.

Esse é o primeiro relacionamento de Letícia Spiller após o divórcio. No final de 2023, ela se separou do músico uruguaio Pablo Vares, com quem teve uma relação de sete anos. Depois, teve um breve romance com o ex-BBB Nizam Hayek, mas os dois não chegaram a namorar.