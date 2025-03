Mania de Você hoje (12): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (12) em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Mavi não acredita que Molina está vivo. Sirlei alerta Berta para ter cuidado com Ísis. Luma propõe marcar um encontro com Molina para provar a Mavi que o pai está vivo. Nahum ameaça Mércia pelo sumiço de Iberê. Sirlei conta a Evelyn que Berta já sabe que Guga é o pai de Tomás, mas não sabe que foi o marinheiro quem matou Henrique. Berta expulsa Ísis de sua casa. Mavi observa Luma conversando com Molina.