'Eu era locutor no Brás': Como Ana Maria Brisa mudou a vida de humorista?

"Vídeo rindo com ela foi a virada de chave"

Em dezembro de 2022, Maicon Sales viralizou nas redes sociais após Ana Maria Braga encerrar o Mais Você com sua imitação de Ana Maria Brisa. Ele já havia aparecido no extinto Programa Eliana (SBT) para fazer imitações, mas a exposição na Globo caracterizado como sósia da apresentadora fez o locutor do Brás furar a bolha e conquistar novos públicos.

Ela acabou o Mais Você com o meu vídeo. Ela disse: 'rapaz do céu, recebi um vídeo do menino, como é o nome dele? O Maicon Sales. Olha o que o Maicon aprontou'. Ela acabou o programa com o meu vídeo, viralizei, fiz outros vídeos e continuei a viralizar. Então, eles [produção do Mais Você] me chamaram para um encontro com ela no programa.

Humorista conheceu Ana Maria Braga sete meses após o vídeo explodir com a ajuda do Mais Você. Ele não esconde que viveu um dia dos sonhos após ir ao programa, gravar vídeo de humor com a apresentadora e receber conselhos profissionais. "O encontro com ela foi sensacional. Sou muito grato à Ana Maria Braga por isso. Ela me recebeu super bem, a equipe dela me recebeu muito bem também".