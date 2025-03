Luciana Gimenez cita dificuldade com homens por ser demissexual: 'Têm medo'

Luciana Gimenez, 55, fala sobre demissexualidade e vontade de namorar.

O que aconteceu

A apresentadora comentou sobre se identificar demissexual. "Sempre fui alguém que para transar tem que ter algum tipo de interesse. Não é que sou uma religiosa nem nada, mas sexo é uma coisa que tenho que conhecer a pessoa. Você ficar pelado com alguém é algo bem importante", pontuou à Quem.

Ela admitiu querer um namorado até pela dificuldade em ter encontros com desconhecidos. "Não é que vou namorar [com quem fizer sexo], mas é um cara que tem que gostar de alguma maneira, senão não vou. Mas não planejo as coisas na minha vida. Eu queria arrumar um namorado, sim. Por eu ter dificuldades de sair com pessoas aleatórias, eu gostaria de ter uma pessoa [na vida] até para fazer uma coisa mais fixa."