Leão: Audiência de 'Mania de Você' é um vexame para a Globo

O desempenho de "Mania de Você" na grade da Globo foi um dos assuntos do "Splash Show" desta quarta-feira (12). A trama, protagonizada por Chay Suede e Agatha Moreira, chega ao fim no próximo dia 28. O remake de "Vale Tudo" entrará no lugar.

Para Leão Lobo, "Mania de Você" representa um erro retumbante na grade da Globo, e a única emoção que ela consegue despertar no telespectador é a raiva. Ele diz que tudo na história parece ser de mentira e que não existe nada que convença.