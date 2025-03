Jojo Todynho desabafa e fala sobre seu cabelo natural: 'Não gosto'

Jojo Todynho, 28, fez um desabafo sobre seu cabelo natural.

O que aconteceu

A cantora explicou que não gosta de lidar com seu tipo de cabelo. "'Por que você não cuida do seu cabelo natural?'. Não gosto. Não tenho paciência. O meu cacho é 4C, sem definição, então só fica bonito quando eu faço no salão no dia", disse ela nos stories do Instagram.

Jojo afirmou que depois de sair do cabeleireiro, seus cabelos não demoram a perder a definição. "Dormi, acordei e o cabelo já está sem definição, está horrível. Então, não gosto", completou.