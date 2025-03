Jade Picon posa de biquíni fio dental e exibe corpo definido

Jade Picon, 23, publicou em suas redes sociais um vídeo sensual de frente para o mar.

O que aconteceu

Nas imagens, a influenciadora digital exibe as curvas e o abdômen definido dentro de um biquíni fio-dental. Ela legendou o post, no Instagram, com um emoji de coração.

Nos comentários da publicação, diversos seguidores teceram elogios à beleza de Jade. "Eita, como é linda a menina Jade!", derreteu-se um internauta. "Nossa deusa é única no mundo!", concordou outro fã. "Apaixonante", definiu um terceiro.