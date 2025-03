Gretchen rebate críticas contra sua aparência: 'Morrem de inveja de mim'

Gretchen, 65, foi às redes sociais para rebater as críticas que vem recebendo na internet por conta de sua aparência.

O que aconteceu

A cantora afirmou ter bloqueado uma internauta - invejosa, a seu ver - por um comentário etarista e pernicioso sobre si. "Teve uma que falou assim: 'Pela idade que ela tem, até que ela está bem. Mas eu sou sua fã, te amo.' Me ama coisa nenhuma! Morre de inveja de mim. Morre de inveja de eu estar com quase 70 anos - porque eu vou fazer 66 este ano - e estar bem do jeito que eu estou: ter as pernas que eu tenho, ter a barriguinha batida que eu tenho...", disparou, por meio de uma live no Instagram.

Na sequência, Gretchen se queixou de outro comentário, desta vez sobre suas medidas abdominais. "Teve uma que teve a cara de pau de dizer que eu sou barriguda. Aí eu fui olhar a barriga dela... Ela não tem uma barriga, ela tem três barrigas!"