Eliminação de Thamiris abala Gracyanne, que recebe apoio de Daniele no BBB

Dani, por sua vez, reforçou que tudo acontece por um motivo maior. "Deus sabe o que faz, Gra. Às vezes, Ele preparou algo muito maior, muito grandioso para elas lá fora. A gente não sabe. Ele sabe o que cada um vai passar aqui, e Ele sabe o que tá preparado lá fora para cada um!"

A conversa seguiu com Daniele. "O nosso maior julgador são as pessoas que assistem. A gente pode achar que tá certo aqui, mas estar totalmente errado. Mas é uma coisa que a gente sempre conversa: nosso respeito, nosso eu, não mudou. A gente tem que se posicionar? Tem? É difícil? Muito! A gente vai errar, vai acertar, mas o mais importante é isso aqui [coração] estar do jeito que sempre foi, e você é gigante."

Enquanto isso, na área externa, Renata comentou com Eva sobre o momento de Gracyanne no quarto. "Ela tá chorando muito... Deve ser difícil ver todo mundo do quarto saindo e ficar sozinha.", disse.

Eva concordou e destacou o lado emocional da influenciadora. "Ao mesmo tempo que ela é uma mulher forte, ela é tão sensível, né?"

BBB 25 - Enquete UOL: Quem você quer que vá para a vitrine do Seu Fifi? Aline Fábio Rocha/Globo Daniele Hypolito Globo/Fábio Rocha Diego Hypolito Globo/ Fábio Rocha Eva Globo/ Fábio Rocha Gracyanne Barbosa Globo/Fábio Rocha Guilherme Globo/Fábio Rocha João Gabriel Globo/Fábio Rocha João Pedro Globo/Fábio Rocha Joselma Globo/Fábio Rocha Maike Globo/Fábio Rocha Renata Globo/Fábio Rocha Vilma Globo/Fábio Rocha Vinicius Globo/Fábio Rocha Vitória Strada Fábio Rocha/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo