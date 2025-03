Gracyanne Barbosa sobre estado civil com Belo: 'Casada mas não casada'

Daniele Hypolito e Gracyanne Barbosa se arrumavam para a Festa do Líder Maike na noite de hoje no BBB 25 (Globo) quando a influenciadora fitness falou do ex-marido, Belo.

O que aconteceu

Gracyanne comentou a playlist de pagode que Maike contou ter pedido para a festa. "Hoje vai ser bom, hein Dani... pagode. Só não vamos chorar. Ele pediu Belo, nem vai tocar. Tadinho."