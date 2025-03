No BBB 25, Gracyanne descarta amizade com Vitória Strada: 'Não confiaria'

Na madrugada desta quarta-feira (12), Gracyanne Barbosa comentou sobre sua relação com Vitória Strada durante uma conversa com Diego Hypolito na cozinha do BBB 25. A influenciadora revelou que, apesar de admirar a atriz, não pretende manter uma amizade com ela fora do programa.

O que aconteceu

Ao explicar os motivos, Gracyanne destacou que não confia no comportamento de Vitória. Além disso, a musa fitness também destacou que nunca sentiu uma aproximação genuína da atriz. "Não é uma pessoa que quero pra minha vida com esse tipo de comportamento. Não confiaria nesse tipo de pessoa."