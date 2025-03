Gracyanne alfineta Vitória e Aline sobre cardápio da Xepa: 'Não faz nada'

Vitória acrescentou que Gracyanne nem mesmo falou diretamente para ela. "Quando ela virou e olhou... Eu estava na cozinha também, ela olhou pra Dani e falou assim. Foi a mesma coisa que virar e falar pra mim. Tipo, não sou inocente!".

Certas de que a influenciadora está com raiva de Vitória pelo voto em Thamiris, Aline afirmou que daria ainda mais motivo para que ela se revoltasse. "Ela tá revoltada. Mas ela pode preparar. Essa raivinha dela aí... se depender da gente ela [Gracyanne] é a próxima. Então, ela vai ter muito mais motivo pra se revoltar aqui dentro".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas