'Garota do Momento': depois da neta, Carmem também é levada para delegacia

No capítulo de quinta-feira (13), da novela "Garota do Momento" (Globo), Maristela garante a Cássio que resolverá a situação do roubo do colar.

Anita e Alfredo oferecem um jantar para reunir Marlene e Raimundo. O delegado descobre sobre o depósito na conta bancária de Carmem.

Os filhos de Raimundo se surpreendem com o novo comportamento do pai. Teresa e Clarice questionam Lígia sobre Raimundo.