Fernanda Montenegro é aplaudida e se emociona no lançamento de 'Vitória'

Fernanda Montenegro lançou "Vitória", seu novo filme, na noite desta quarta-feira (12) na cidade onde aconteceu a história que originou o filme, o Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O longa é inspirado na obra literária "Dona Vitória da Paz", de Fábio Gusmão. Famosos marcaram presença na pré-estreia.

Fernanda Torres fez sua primeira aparição pública no Brasil após o Oscar de "Ainda Estou Aqui". A atriz, que estava descansando no interior do Rio após a maratona de divulgação do longa premiado, marcou presença para prestigiar o filme protagonizado por sua mãe, Fernanda Montenegro, e dirigido por seu marido, Andrucha Waddington, que também estava presente.