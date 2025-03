Entrevistado cita afiliada do SBT e repórter corrige: 'Aqui é TV Globo'

A repórter Camila Torres estava ao vivo quando corrigiu um entrevistado citou a emissora concorrente.

O que aconteceu

Reportagem acompanhava trecho onde sinais de trânsito foram instalados na Estrada da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes (PE), na manhã de ontem.

Tela dividia a repórter Camila Torres com imagens do Globocop, quando um pedestre passa fora da faixa e é abordado. "Licença, senhor, vem cá. Acabei de ver o senhor atravessando a pista no meio dos carros, por que o senhor preferiu passar aqui? Porque o DER colocou esse sinal de trânsito acompanhado de faixa de pedestre. Para passar a pé também não estar bom, não? Bom dia".