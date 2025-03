Eike Batista lamenta perda de carro em acidente que matou ciclista

Eike Batista, 68, revelou que o carro de luxo que ele costumava ostentar na sala de sua mansão nos anos 2000, quando era um bilionário, foi destruído pelo filho, Thor, 33, em um acidente — o mesmo acidente que matou um ciclista no Rio de Janeiro, em 2012.

O que aconteceu

O empresário abordou o assunto durante participação no podcast Achismos. "Mas você tem um carrão na sua sala...", disse o apresentador do programa virtual, Maurício Meirelles, ao questionar Batista sobre como faz para "identificar um bilionário".

Sem mencionar a morte do ciclista, Batista lamentou a perda do carro de luxo, que ele afirmou ter sido um sonho de consumo desde a infância. "Tinha, não tenho mais... Aquele carrão, meu filho Thor teve um acidente com ele, uma tristeza... Meu sonho de infância, ele detonou no acidente".