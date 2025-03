Eduardo Costa: TJ nega habeas corpus após condenação em caso Fernanda Lima

Decisão é do desembargador Luiz Márcio Pereira, da Quarta Câmara Criminal. "Não se vislumbra constrangimento ilegal na decisão da Primeira Turma Recursal Criminal que negou a liminar requerida, a qual está devidamente fundamentada, apontando a viabilidade do cumprimento da pena sem que haja demasiada interferência na agenda do condenado". justificou.

'Beiram a má-fé'

Eduardo Costa em entrevista para o UOL em 2019 Imagem: Reprodução/UOL

TJ não tem oferecido vida fácil para a defesa do sertanejo. Os argumentos apresentados até o momento não convenceram a juíza Maria Tereza Donatti. Os advogados alegam que a realização do trabalho, na capital fluminense, poderia comprometer o sustento da família. A juíza chamou o argumento de cômico em decisão publicada no dia 14 de fevereiro.

Nenhum dos argumentos apontados pela defesa se sustenta e chega a ser risível a alegação de que o cumprimento da prestação de serviços comprometeria a subsistência do apenado e de sua família. Juíza Maria Tereza Donatti

As broncas não param por aí. O Tribunal de Justiça também contestou as alegações da defesa sobre supostas irregularidades na intimação do músico. Segundo a magistrada, elas "beiram a má-fé".