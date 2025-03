Dono da D-Edge diz que Baby teve fala infeliz e nega apologia à 'cura gay'

Discurso do pastor que se intitula "ex-gay" repercutiu de forma negativa entre o público LGBT+ que frequenta a D-Edge. "O pastor disse no culto que foi curado, que era trans e foi curado. Isso nunca deveria ser falado em baixo do teto do clube. Eu me senti extremamente acuado quando ouvi. Como vou voltar a frequentar a casa sabendo que o dono colocou essas pessoas para pregar dentro do clube?", postou um internauta em publicação da própria casa noturna no Instagram.

"Que triste fim. Nunca poderíamos imaginar isso: a casa transformada num culto com gente que prega contra a comunidade LGBT+", escreveu outro. "A religião do proprietário só interessa a ele, mas o que acontece dentro do estabelecimento é responsabilidade também do proprietário. Foi sua escolha levar esse 'evento' com pessoas que não toleram a diferença para a casa que se firmou com outra proposta", argumentou mais um.

Ratier afirma ser contra discursos que fazem apologia à "cura gay". A Splash, ele disse que a pregação de Pedro Santana "não fazia parte" da programação, mas que Baby teria concedido o microfone ao religioso, que deu seu testemunho. Renato, porém, admitiu que ele responde por aquilo que acontece dentro de seu estabelecimento.

Essa coisa de 'cura gay' não tem nada a ver com o que fiz até hoje, Óbvio, aconteceu dentro do clube e eu respondo por isso. Essa repercussão causou uma coisa que não tinha [sido planejado], o teor [do culto] não era abordar esses temas. Estou passando um momento difícil com minha esposa e ter que responder coisas das quais não falei e não concordo... Mas estou tranquilo porque sei do meu posicionamento, de como eu me posicionei e me posiciono. Ter me convertido não muda meu posicionamento sobre isso. Na D-Edge os gays são bem-vindos".

Discursos em apologia à "cura gay" é comumente usado por pastores evangélicos. No Brasil, terapias de conversão sexual são proibidas desde 1999 por resolução do Conselho Federal de Psicologia, que não considerada a homossexualidade uma doença.

Splash entrou em contato com Baby do Brasil para pedir posicionamento, mas não obteve retorno. A reportagem não conseguiu localizar o pastor Pedro Santana. Em ambos os casos, o espaço segue aberto para manifestação.