Diego diz preferir ir ao Paredão que votar em Gracyanne no BBB 25

Guilherme: "Tu estás colocando em risco realizar o teu sonho, que não é só seu - a gente vem aqui com o nosso sonho, mas com bagagem de família e outras pessoas que a gente pode mudar a realidade. E você se colocar no Paredão...".

Diego: "Mas você já não percebeu que diversas vezes eu tenho atitudes relacionadas a isso?".

Guilherme: "Já, por isso eu pensei em te dar uma sacudida".

Diego: "Na Prova do Bate-Volta, eu preferia que você tivesse voltado do que eu voltar. Estou dizendo como me senti naquele momento. E, por ser uma pessoa que eu não tive só amizade lá fora, eu tive convivência regular aqui... Não foi igual às outras meninas. Eu não tenho uma vírgula para falar da Gra. Pra mim, é complicado".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.