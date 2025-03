Christina Rocha critica cancelamento do Casos de Família: 'Uma besteira'

Ela também explicou por que não se sentiu à vontade no Tá na Hora, a ponto de pedir para deixar a atração. "Não tem nada a ver comigo, negócio de polícia, assassinato… Antes de estrear o programa, já tinha falado várias vezes. Quando começou, eu pensei: 'O que tô fazendo aqui?' Depois de anos de televisão, fazendo um negócio que eu odeio, que não tem nada a ver com o meu perfil? Eu gosto de plateia, de entretenimento, e me vi em um jornal policial."

Rocha entende que faltou consideração do SBT ao escalá-la para um projeto assim. "Achei que foi falta de cuidado comigo, com tantos anos de televisão. Eu estava ficando doente mesmo, com ansiedade. Fiquei muito sentida nesse aspecto. Quer dizer que o pessoal não me conhece? Eu inaugurei essa televisão!"