Chico: Tadeu precisa parar de ser fofo e dar feedback corporativo no BBB

Tadeu focou no discurso nas diferenças de posicionamento de Aline e Thamiris, deixando a entender que a baiana tem uma posição mais incisiva diante de seus embates. Bárbara Saryne concorda com um discurso que fale diretamente com a casa, mas acredita que as falas de Tadeu sobre Aline possam deixá-la ainda mais reativa dentro do jogo.

Acho que ela entendeu como uma aprovação, e pode ser que fique mais 'over' nessas reações. Pode ser ótimo para o jogo, para a gente que acompanha? Mas para ela, eu acho que não vai ser um futuro tão bom

Bárbara Saryne

