Camilla volta à Globo e comenta eliminação da irmã: 'Passamos da régua'

Segundo ela, o posicionamento da irmã de "recuar" pode tê-la prejudicado ainda mais. "Thamiris sempre foi mais calma", disse. "Mais em nenhum momento nos vitimizando —nós somos choronas mesmo".

Fico triste por ser minha irmã. O posicionamento no jogo achei ok; não tinha como ser incoerente com que estávamos sentindo Thamiris

A Maiorca ainda disse que as duas jogaram "muito juntas" no reality, e por isso não enxergavam os erros uma da outra. "Ver aquilo acontecendo [com ela, sozinha na casa] é muito ruim", disse. "Thamiris me ajudava na questão de dar força, e eu na questão de tomar coragem".

