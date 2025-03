Camila Queiroz mostra bastidores de novo ensaio de lingerie

Camila Queiroz, 31, mostrou os bastidores de um novo ensaio de lingerie em suas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz postou um vídeo em que aparece posando de lingerie. "Bastidores da nossa nova campanha", escreveu ela na legenda.

Nas fotos, ela aparece com um conjuntinho clássico na cor preta com uma paisagem do Rio de Janeiro de fundo. A campanha é para uma marca italiana de lingerie.