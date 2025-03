Beijos, tretas e Monstros: Relembre trajetória de Thamiris no BBB 25

Ao longo do reality, ela se manteve fiel a sua irmã e à Gracyanne. Também se aproximou de Mateus e Vitória Strada — embora tenha rompido a amizade com a atriz, após uma série de críticas e embates.

A aliança se rompeu primeiro entre Camilla e Vitória, mas logo a atriz descobriu que Thamiris também a criticava para outros brothers. Recentemente, uma das críticas de Thamiris à Vitória foi exposta pela produção, piorando a relação entre elas.

A sister também admitiu ter um "ranço inexplicável" de Diogo Almeida, e os dois trocaram farpas e acusações no Sincerão ao longo do jogo. Diego Hypolito também tomou as dores de Vitória Strada contra Thamiris.

Thamiris não venceu nenhuma das provas de Líder ou Anjo que aconteceram no reality até então.

Ela nunca participou de um almoço do Anjo, mas foi escolhida para ser "monstro" duas vezes —na Vitória de Guilherme e na de Delma. No segundo Castigo do Monstro, ela precisou entrevistar outros brothers de acordo com quem se encaixava em cada "crítica", e acabou reforçando sua rivalidade com Delma e Aline.

A sister trocou farpas com Aline e acusações no Sincerão, após chamá-la de "sonsa" no Castigo do Monstro. A rivalidade começou dias após as duas terem se beijado. Em uma festa, alcoolizada, Aline se aproximou da sister e a beijou —mas pareceu não se lembrar no dia seguinte.