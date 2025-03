Bebê em risco: a última maldade que Robson vai cometer em 'Mania de Você'

Nos capítulos finais, Fátima deve surgir se preparando para se casar com Gael (Igor Cosso). A moça a priori terminaria a novela das 21h com Nahum (Ângelo Antônio), mas tudo indica que o romance com o gerente do restaurante perdurará até o casório.

Fátima será sequestrada por Robson aos nove meses de gestação. Obsessivo, Robson tentará impedir que a ex-mulher se case com Gael raptando-a no caminho para a cerimônia. Ele conseguirá tomar lugar do motorista e a levará para longe. O resultado desse sequestro ainda é secreto.

Mariana Santos, Eriberto Leão e Igor Cosso são Fátima, Robson e Gael em 'Mania de Você' Imagem: Divulgação

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.