Aline ironiza rivais e 'botox' de Gracyanne: 'A cara toda esticada'

Mais tarde, no quarto, ela relembrou a discussão que teve com Gracyanne no Sincerão. "Eu falando com a cara toda enrugada", lembrou. "Agora se eu tivesse com a cara que nem Gra… Porque Gra fala alto, mas com a cara toda esticada".

Vitória Strada deu uma gargalhada e pediu: "Aline, vamos dormir, pelo amor de Deus".

Aline insistiu, dizendo que a sister fala bem, mas teve vontade de "colocar botox também". "Eu olhava pra cara dela e pensava isso: mulher tá com a cara toda esticada", brincou. "Ela tá brincando, tá nervosa ou ela tá tranquila'?"

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas