Alice Wegmann faz topless dias antes de estrear em 'Vale Tudo'

Alice Wegmann, 29, posou de topless em um clique sensual.

O que aconteceu

A atriz publicou, no feed de seu perfil do Instagram, uma foto em que aparece seminua. No registro, Alice posa apenas de calça jeans.

Alice Wegmann se prepara para interpretar Solange no remake de 'Vale Tudo', nova novela das nove da Globo. Na trama, originalmente produzida em 1988, a atriz dará vida ao papel que foi de Lídia Brondi, 64, na primeira versão.