Yuri Lima sobre vida com Iza e criação de Nala: 'Sou um cara muito família'

Yuri Lima, 30, pausou a carreira como jogador de futebol para se dedicar à criação da filha Nala, com Iza, 34.

O que aconteceu

O atleta diz que ser pai sempre foi um sonho. "Eu sou um cara muito família, eu amo. Agora estar com a minha própria família, com a Iza, com a minha filha... Para mim está sendo incrível cada momento. Estou aproveitando ao máximo a pequena", disse à Quem no Desfile das campeãs no sábado, no Rio de Janeiro.

Yuri conta que procura "ajudar em tudo" em casa. "Sou um pai presente, um paizão. Procuro ajudar em tudo em casa [...] Eu fico mais com a Nala também, fico mais em casa. Para mim, esta fase está sendo maravilhosa".