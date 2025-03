Tadeu rebate João Gabriel no BBB 25: 'Não é pra ninguém questionar'

Contudo, em suas duas falas, ele foi avaliado pelo Pipocômetro (hoje formado pelos ex-BBB's Anamara, MC Binn e Sarah) como "pipocou". João reclamou da situação. "Se eu não falo, tomo. Se eu falo tomo também, não tô entendendo nada."

Tadeu Schmidt o repreendeu. "Quem tem que entender o critério aqui somos nós. Não é pra ninguém de dentro questionar. O Pipocômetro é absoluto."

Minutos depois, ele também precisou repreender Aline e Gracyanne após uma treta entre as duas se estender além do tempo. "Gente, por favor, que vocês passem um pouco dos minutos tudo bem, mas a gente precisa seguir."

Ao longo de toda a dinâmica, o apresentador precisou interferir várias vezes, quando os participantes falavam em cima do momento dos outros.

