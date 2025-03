Sincerão tem embates acalorados e broncas de Tadeu no BBB 25; veja como foi

Gracyanne, por sua vez, ironizou a colocação. "Concordo com você, me desculpe por não ter assumido. Aproveito aqui para assumir que te acho uma jogadora ruim e hoje me sinto confortável para falar sobre isso [...]. Você tem uma régua muito diferente para as pessoas aqui, o que te atinge é diferente", rebateu.

Aline não deixou barato e continuou. "Além de ser planta, é péssima na argumentação também. Muito ruim, achei horrorosa. Muito fraca".

Thamiris x Aline

Thamiris também protagonizou um embate com Aline. "Com lágrimas de crocodilo derramando na sua face, você me pediu desculpas por ter colocado o Vinícius [para dormir fora da casa como consequência do Pegar ou Guardar], porque você disse que não sabia que a dinâmica seria daquela forma, a uma altura dessa do programa".

Aline rebateu a acusação de maneira direta. "Joga do seu jeito que eu jogo do meu", disse a policial.

Aline também foi 'para cima' de Eva

Aline também discutiu com Eva. "Eu acho você uma pessoa muito hipócrita. [...] Qualquer coisa que eu venha falar ou questionar faz parte da dinâmica. [...] Se eu sempre concordar com o posicionamento de cada pessoa aqui, não vou entender como cada um pensa. É melhor ir para a colônia de férias se não é para ser questionada, pelo amor de Deus".